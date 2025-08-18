Sağlık Bakanı’ndan 2. Etap Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız.”

Bakan’ın açıklamasıyla birlikte gözler Eylül ayı başına çevrildi. İlanın yayımlanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzu paylaşılacak.

2. Etap Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?

📅 Eylül 2025’in ilk haftasında Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.

📌 ÖSYM tercih kılavuzunun da aynı dönemde açıklanarak adaylara sunulacağı öngörülüyor.

Kadro ve Branş Dağılımı Açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kapsamında branş ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı.

Bakanlık, ihtiyaç duyulan pozisyonları belirleyerek ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanacak tercih kılavuzu ile kadrolar ve kontenjan sayıları netleşecek.

İlk Etap Atamalarında Branş Dağılımı

Mayıs ayında yapılan ilk etap alımlarında 19 bin sağlık personeli göreve başlamıştı. İşte o dağılım:

Hemşire: 7.597

Ebe: 1.280

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Laboratuvar Teknikeri: 314

Anestezi Teknikeri: 146

Diyaliz Teknikeri: 225

Eczane Teknikeri: 135

Fizyoterapist: 121

Çocuk Gelişimcisi: 75

Diyetisyen: 74

Psikolog: 30

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Sosyal Çalışmacı: 67

Büro Personeli: 215

Teknisyen: 273

Diğer Sağlık Branşları: Çeşitli kadrolarda yüzlerce alım yapıldı.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden yapılacak.

Adaylar, KPSS puanlarına göre tercih işlemlerini tamamlayacak.

tercih işlemlerini tamamlayacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak.

Sonuç: Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı için gözler Eylül 2025’te yayımlanacak ilana çevrilmiş durumda. Kadro-branş dağılımı ve başvuru şartları, ÖSYM tercih kılavuzu ile kesinleşecek.