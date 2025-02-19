Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren öğretmen atamalarında artık Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar mevcut yönetmelik geçerli olurken, 2025’te yapılacak atamalarda Akademi Giriş Sınavı (AGS) esas alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, AGS’nin ilk olarak 13 Temmuz’da yapılacağını ve bu sınav sonuçlarına göre öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecinin başlatılacağını belirtti. Eğitim sürecinin ardından öğretmen adayları, resmi atama sürecinde istihdam edilecek.

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan AGS, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmelerini amaçlıyor. Sınav, iki oturumda düzenlenecek: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

Öğretmen adaylığı için; biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri gibi branşlarda, MEB-AGS puanı, AGS puanının %50’si ile ÖABT puanının %50’sinin toplamından hesaplanacak.

Ayrıca, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylığı için AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) puanları esas alınacak. Bu alanda, AGS puanının %50’si ile YDS puanının %50’si toplanarak adayların MEB-AGS puanı belirlenecek. Adayların, aynı yıl içinde ve AGS’den önce girdikleri YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puanı kullanılacak.

AGS kapsamında adaylara 80 soru sorulacak. Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri, Türk millî eğitim sistemi ve ilgili mevzuat (Anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak. ÖABT ise, adayların alan bilgisine yönelik 50 sorudan oluşacak.

Bu düzenleme, öğretmen adaylarının daha kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmasını ve mesleki eğitim ile uygulama süreçlerinin öneminin artmasını hedefliyor. Eğitim alanındaki bu köklü değişiklik, öğretmenlik mesleğine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Hasan Hüseyin Çetinay/ Eğitimci-Yazar

Ali Türüt/ Eğitimci Yazar