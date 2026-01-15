Asgari ücret ve emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri emekli promosyonları oldu. Kamu ve özel bankalar, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti.
Emekli Promosyonu Nasıl Alınıyor?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor.
Maaş Taşıma ve Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?
Emekliler, maaş taşıma işlemlerini e-Devlet üzerinden “Banka ve Adres Değişikliği” sekmesinden ya da seçilen bankanın mobil uygulaması üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Promosyondan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.
Taahhüt Süresi Bitmeden Banka Değiştirilebilir mi?
Daha önce promosyon almış ancak üç yıllık süresi dolmamış emekliler de bankalarını değiştirebilir. Bu durumda mevcut bankada kalan süreye dair promosyon bankaya iade edilirken, yeni bankadan güncel promosyon tutarı peşin olarak alınabiliyor.
Emekli Promosyonu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
-
Kampanyaların geçerlilik tarihleri
-
Ek koşullar (fatura talimatı, kredi kartı kullanımı)
-
Nakit promosyon mu, harcama bazlı ödül mü olduğu
-
Taahhüt süresi ve cayma durumunda iade şartları
Promosyon tutarları bankalara ve maaş miktarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiler için bankaların resmi kanalları takip edilmelidir.
2026 Ocak Ayı En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar
QNB Bank
-
31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü
-
Kampanya tarihi: 8 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026
-
3 yıl maaş alma taahhüdü şartı bulunuyor.
Yapı Kredi
-
30.000 TL’ye varan nakit promosyon
-
Kampanya dönemi: 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2026
-
SGK emeklileri için geçerli.
Akbank
-
Toplamda 30.000 TL’ye varan ödül
-
15.000 TL nakit promosyon + fatura talimatı, kart harcamaları ve davet kampanyalarıyla ek ödüller.
VakıfBank
-
30.000 TL’ye varan toplam kazanım
-
12.000 TL nakit promosyon + Troy Emekli Kart ile 9 ayda 18.000 TL’ye varan alışveriş avantajı
DenizBank
-
27.000 TL’ye varan nakit promosyon
-
Kampanya tarihi: 30 Ekim 2025 – 31 Mart 2026
Garanti BBVA
-
25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül
-
15.000 TL nakit + Bonus Kart, avans hesap ve sigorta işlemleriyle ek kazanç
Albaraka Türk
-
25.000 TL’ye varan ödül
-
15.600 TL promosyon + 9.400 TL ek ödül
İş Bankası
- 24 bin TL'ye varan promosyon
- Banka kampanyayı "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" şeklinde duyurdu.
TEB
-
21.000 TL’ye varan promosyon
-
Ana promosyon + otomatik fatura talimatı avantajları
Vakıf Katılım
-
18.500 TL’ye varan promosyon
Halkbank
-
12.000 TL’ye varan promosyon
-
SGK emeklileri için geçerli
Ziraat Bankası (Kademeli Promosyon)
-
10.000 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL
-
10.000 – 15.000 TL arası: 8.000 TL
-
15.000 – 20.000 TL arası: 10.000 TL
-
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL