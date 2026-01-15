Asgari ücret ve emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri emekli promosyonları oldu. Kamu ve özel bankalar, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti.

Emekli Promosyonu Nasıl Alınıyor?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor.

Maaş Taşıma ve Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekliler, maaş taşıma işlemlerini e-Devlet üzerinden “Banka ve Adres Değişikliği” sekmesinden ya da seçilen bankanın mobil uygulaması üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Promosyondan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

Taahhüt Süresi Bitmeden Banka Değiştirilebilir mi?

Daha önce promosyon almış ancak üç yıllık süresi dolmamış emekliler de bankalarını değiştirebilir. Bu durumda mevcut bankada kalan süreye dair promosyon bankaya iade edilirken, yeni bankadan güncel promosyon tutarı peşin olarak alınabiliyor.

Emekli Promosyonu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kampanyaların geçerlilik tarihleri

Ek koşullar (fatura talimatı, kredi kartı kullanımı)

Nakit promosyon mu, harcama bazlı ödül mü olduğu

Taahhüt süresi ve cayma durumunda iade şartları

Promosyon tutarları bankalara ve maaş miktarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiler için bankaların resmi kanalları takip edilmelidir.

2026 Ocak Ayı En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar

QNB Bank

31.000 TL’ ye varan emeklilik ödülü

Kampanya tarihi: 8 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026

3 yıl maaş alma taahhüdü şartı bulunuyor.

Yapı Kredi

30.000 TL ’ye varan nakit promosyon

Kampanya dönemi: 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2026

SGK emeklileri için geçerli.

Akbank

Toplamda 30.000 TL’ ye varan ödül

15.000 TL nakit promosyon + fatura talimatı, kart harcamaları ve davet kampanyalarıyla ek ödüller.

VakıfBank

30.000 TL’ ye varan toplam kazanım

12.000 TL nakit promosyon + Troy Emekli Kart ile 9 ayda 18.000 TL’ye varan alışveriş avantajı Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı İçeriği Görüntüle

DenizBank

27.000 TL’ ye varan nakit promosyon

Kampanya tarihi: 30 Ekim 2025 – 31 Mart 2026

Garanti BBVA

25.000 TL’ ye varan promosyon ve ödül

15.000 TL nakit + Bonus Kart, avans hesap ve sigorta işlemleriyle ek kazanç

Albaraka Türk

25.000 TL ’ye varan ödül

15.600 TL promosyon + 9.400 TL ek ödül

İş Bankası

24 bin TL 'ye varan promosyon

'ye varan promosyon Banka kampanyayı "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" şeklinde duyurdu.

TEB

21.000 TL’ ye varan promosyon

Ana promosyon + otomatik fatura talimatı avantajları

Vakıf Katılım

18.500 TL’ye varan promosyon

Halkbank

12.000 TL’ ye varan promosyon

SGK emeklileri için geçerli

Ziraat Bankası (Kademeli Promosyon)