2026’nın ilk resmi tatili yılın ilk gününde yaşanırken, çalışanlar ertesi gün yeniden mesaiye başlayacak. Asıl dikkat çeken tatil yoğunluğu ise nisan ve mayıs aylarında ortaya çıkıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe gününe denk geliyor. Hemen ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma günü kutlanacak olması, hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı oluşturuyor.

Dini bayramlar bahar aylarında

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan takvimde, Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayının sonunda başlayacak.

Yılın ikinci yarısındaki tatiller

Yılın ilerleyen dönemlerinde ise resmi tatiller daha sınırlı sayıda olacak.

  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çarşamba gününe denk geliyor.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı, pazar günü kutlanacak.

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, perşembe günü idrak edilirken, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün mesai uygulanacak.

2026 tatil takvimi; dini bayramların bahar aylarında toplanması ve bazı resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi nedeniyle hem çalışanlar hem de turizm sektörü açısından hareketli bir yıl beklentisi oluşturuyor.

📅 2026 Resmi ve Dini Tatiller Takvimi

Tarih Gün Tatil Adı Açıklama
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı Resmi tatil
19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi Yarım gün
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün Resmi tatil
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün Resmi tatil
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün Resmi tatil
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resmi tatil
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü Resmi tatil
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Resmi tatil
26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi Yarım gün
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. Gün Resmi tatil
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. Gün Resmi tatil
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. Gün Resmi tatil
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Gün Resmi tatil
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resmi tatil
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı Resmi tatil
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi Yarım gün
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı Resmi tatil