2026’nın ilk resmi tatili yılın ilk gününde yaşanırken, çalışanlar ertesi gün yeniden mesaiye başlayacak. Asıl dikkat çeken tatil yoğunluğu ise nisan ve mayıs aylarında ortaya çıkıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe gününe denk geliyor. Hemen ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma günü kutlanacak olması, hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı oluşturuyor.
Dini bayramlar bahar aylarında
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan takvimde, Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayının sonunda başlayacak.
-
Ramazan Bayramı
-
19 Mart Perşembe: Arife
-
20 Mart Cuma: Bayramın 1. günü
-
21–22 Mart: Bayramın 2. ve 3. günleri
-
-
Kurban Bayramı
-
26 Mayıs Salı: Arife
-
27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü
-
28–29–30 Mayıs: Bayramın 2., 3. ve 4. günleri
-
Yılın ikinci yarısındaki tatiller
Yılın ilerleyen dönemlerinde ise resmi tatiller daha sınırlı sayıda olacak.
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çarşamba gününe denk geliyor.
-
30 Ağustos Zafer Bayramı, pazar günü kutlanacak.
-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, perşembe günü idrak edilirken, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün mesai uygulanacak.
2026 tatil takvimi; dini bayramların bahar aylarında toplanması ve bazı resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi nedeniyle hem çalışanlar hem de turizm sektörü açısından hareketli bir yıl beklentisi oluşturuyor.
📅 2026 Resmi ve Dini Tatiller Takvimi
|Tarih
|Gün
|Tatil Adı
|Açıklama
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Yılbaşı
|Resmi tatil
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi
|Yarım gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|Resmi tatil
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|Resmi tatil
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|Resmi tatil
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Resmi tatil
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Resmi tatil
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|Resmi tatil
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı Arifesi
|Yarım gün
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurban Bayramı 1. Gün
|Resmi tatil
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Kurban Bayramı 2. Gün
|Resmi tatil
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Kurban Bayramı 3. Gün
|Resmi tatil
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi
|Kurban Bayramı 4. Gün
|Resmi tatil
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Resmi tatil
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Zafer Bayramı
|Resmi tatil
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi
|Yarım gün
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Resmi tatil