2026’nın ilk resmi tatili yılın ilk gününde yaşanırken, çalışanlar ertesi gün yeniden mesaiye başlayacak. Asıl dikkat çeken tatil yoğunluğu ise nisan ve mayıs aylarında ortaya çıkıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe gününe denk geliyor. Hemen ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma günü kutlanacak olması, hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı oluşturuyor.

Dini bayramlar bahar aylarında

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan takvimde, Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayının sonunda başlayacak.

Ramazan Bayramı 19 Mart Perşembe: Arife 20 Mart Cuma: Bayramın 1. günü 21–22 Mart: Bayramın 2. ve 3. günleri

Kurban Bayramı 26 Mayıs Salı: Arife 27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü 28–29–30 Mayıs: Bayramın 2., 3. ve 4. günleri



Yılın ikinci yarısındaki tatiller

Yılın ilerleyen dönemlerinde ise resmi tatiller daha sınırlı sayıda olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü , çarşamba gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı , pazar günü kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, perşembe günü idrak edilirken, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün mesai uygulanacak.

2026 tatil takvimi; dini bayramların bahar aylarında toplanması ve bazı resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi nedeniyle hem çalışanlar hem de turizm sektörü açısından hareketli bir yıl beklentisi oluşturuyor.

📅 2026 Resmi ve Dini Tatiller Takvimi