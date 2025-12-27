Yeni yıla sayılı günler kala araç muayene istasyonlarında yoğunluk dikkat çekiyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla araç muayene ücretlerine yapılacak zamdan etkilenmek istemeyen sürücüler, randevularını öne çekerek muayene istasyonlarına yöneliyor.

Artan talep üzerine TÜVTÜRK, önemli bir karar aldı. Kurum, yıl sonu yoğunluğunu azaltmak amacıyla 28 Aralık Pazar günü ülke genelindeki istasyonların açık olacağını duyurdu.

28 Aralık Pazar Günü İstasyonlar Hizmet Verecek

TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, motosiklet ve mobil istasyonlar hariç olmak üzere Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının 28 Aralık Pazar günü hizmet sunacağı belirtildi. Uygulamanın, yıl bitmeden muayenesini yaptırmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlaması hedefleniyor.

2026 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Araç muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında artırılacak. Yeni tarifeye göre ücretler şöyle olacak:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet:

2025: 1.334 TL → 2026: 1.674 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römork:

2025: 2.620 TL → 2026: 3.288 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker:

2025: 3.543 TL → 2026: 4.449 TL

Yetkililer, zamdan etkilenmek istemeyen araç sahiplerinin randevularını erkenden alarak yıl sonuna kadar muayene işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatıyor.