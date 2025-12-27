Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan yeni tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Düzenleme, para transferlerinde şeffaflığı artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefliyor.

200 Bin TL Üzeri İşlemlere Açıklama Zorunluluğu

Yeni kurallara göre 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde, gönderim nedeni açık ve net şekilde belirtilecek. Genel ve belirsiz ifadeler yeterli sayılmayacak.

Standart Açıklama Başlıkları Belirlendi

Para transferlerinde kullanılabilecek başlıklardan bazıları şunlar olacak:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme / borç ödeme

Hediye, bağış, yardım

Vergi, resim ve harç ödemeleri

Sağlık harcamaları

Kripto ve dijital varlık işlemleri

“Diğer” Seçeneğinde 20 Karakter Şartı

Belirlenen başlıklara girmeyen işlemler için “diğer” seçeneği kullanılacak. Bu durumda en az 20 karakterden oluşan ayrıntılı bir açıklama yazılması zorunlu olacak.

Yüksek Tutarlar İçin Belge Talebi

MASAK, tutar yükseldikçe beyan ve belge yükümlülüklerini artıracak.

20 milyon TL ve üzeri para transferlerinde tapu kaydı, noter satış sözleşmesi veya fatura gibi resmi belgeler istenecek.

Gerekli belgeler sunulmazsa işlem gerçekleştirilemeyecek.

Amaç: Kayıt Dışı Ekonomi ve Finansal Suçlarla Mücadele

Yeni düzenleme ile terörün finansmanı, kara para aklama ve kayıt dışı para trafiğinin önlenmesi amaçlanırken, hem bireyler hem de şirketler için para transferlerinde daha sıkı bir denetim dönemi başlayacak.