Trendyol Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer gündemi hız kazandı. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Repubblica’nın haberine göre, Galatasaray ile Fenerbahçe, Milan forması giyen Christopher Nkunku için devreye girdi.

Haberde “Nkunku, İstanbul’a gidiyor” ifadesi kullanılırken, 28 yaşındaki Fransız golcünün hangi kulübe imza atacağına dair net bir bilgiye yer verilmedi. Milan’ın, sezon başında Chelsea’den 37 milyon euroya transfer ettiği oyuncu için zarar etmemek adına 35 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Öte yandan Premier Lig ekipleri ve Juventus’un da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe’den geldiği vurgulandı. Bu sezon Milan’da 14 maçta görev alan Nkunku, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.