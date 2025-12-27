1 Ocak 2026’dan itibaren, gerçek kişi adına düzenlenen poliçelerde aynı araç grubunda 5 araca kadar özel kullanım, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi (filo) fiyatlaması esas alınacak. Böylece filo olarak kullanılan ancak gerçek kişi gibi bildirilen araçlar için daha yüksek prim uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle trafik sigortası teminat limitleri tüm araç gruplarında artırıldı. Otomobillerde 2026 yılı için maddi hasar teminatı araç başına 400 bin TL’ye, mağdur başına bedeni teminat 3 milyon 600 bin TL’ye yükseltildi. Minibüs ve otobüslerde de sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları koltuk sayısına göre önemli ölçüde artırıldı.

Ayrıca, Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs ve otobüslerde 7. basamak indirim oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüldü. Koltuk sayısı 10 ve üzeri araçlarda ayakta yolcular için geçerli teminat tutarları da yukarı çekildi. Yeni uygulama, trafik sigortasında hem prim adaleti hem de teminat güvencesini artırmayı hedefliyor.