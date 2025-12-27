Olay, Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede rutin devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, orman yolu kenarında park halindeki 46 DJ 170 plakalı bir aracı fark etti.



Araç Yakınında Kanlar İçinde Bulundu

Şüphe üzerine araç çevresinde inceleme yapan ekipler, aracın sağ tarafında yerdeki kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, isminin B.A. (20) olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından B.A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için park halindeki araçta ve çevrede detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.