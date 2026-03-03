📅 Gaziantep FK – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde

📌 4 Mart 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

📺 Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabaka, ATV’nin açık yayın politikası kapsamında şifresiz olarak izlenebilecek. Böylece futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz şekilde takip edebilecek.

⚽ Kupada Kritik Randevu

Ziraat Türkiye Kupası’nda üst tura yükselme mücadelesi veren iki ekip için de karşılaşma büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, kupada yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Net Galibiyet: 3-0

Gaziantep FK ise sahasında sürpriz bir sonuca imza atarak avantaj yakalamayı hedefliyor.

Kupada tek maç eleme sistemi uygulanması durumunda karşılaşma daha da kritik hale gelirken, olası eşitlik durumunda uzatma ve penaltı ihtimali de bulunuyor.