AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu"nda "Değişen Siyasi Liderlik: Yerel ve Küresel Sorunlar" başlıklı panel düzenlendi.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen forumdaki oturumun moderatörlüğünü AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yaptı.

Pandemiyle birlikte çok farklı bir dünyayı deneyimlediklerini belirten Ünal, insanlık tarihinde ilk defa aynı anda tüm insanların aynı mahrumiyetleri yaşadığını, bunun daha önce olmadığını hatırlattı.

Ünal, bu deneyimlemenin aynı anda tüm insanlarda neye ihtiyaçları olduğunu daha iyi duyumsamalarını sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün liderlik açısından da sanırım daha çok değer temelli bir siyasi liderliğe duyulan ihtiyaç daha net gözüküyor. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çözüm kapasitesi, 'Dünya 5'ten büyüktür' demesi ve hele hele insana, kadına, çocuklara, sivillere dair sürekli olarak bu dili kullanıyor olması ve bunun da dünyada oluşturduğu etkinin aslında konuştuğumuz şeylerin özetini oluşturduğunu düşünüyorum."

Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da oturumda yaptığı konuşmada, "Bozulmanın yaşandığı dönemlerde birileri Mehdi, Mesih beklese de orta yerde duran sorunların yine insanoğlu tarafından çözülmesi gerekiyor." dedi.

Her sorunun kaynağının belki siyaset olmadığını ancak temel çözüm yöntemlerinin başında siyaset geldiğini anlatan Akdoğan, "Dünyanın bir yerlerinde insanlar ölüyorsa, açlık varsa, sefalet varsa, savaş varsa bu birilerinin aldığı kararlar veya attığı bir takım adımların neticesinde ortaya çıkıyor. 20. yüzyılda birçok ideoloji, bunların rekabetleri, çatışmaları, bu ideolojiler ve muhteris liderleri dünyanın başına bela oldu diyebiliriz. Yeni bir milenyumda ise insanlık adeta bir akıl tutulması yaşıyor." diye konuştu.

Akdoğan, batı dünyasının darbelere, teröre, şiddete ve zulümlere sessiz kaldığını, milyonlarca göçmenin kucak açılmak yerine ölüme terk edildiğini hatırlattı.

Bunların ortada bir sorun olduğunu gösterdiğini dile getiren Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sorunun ahlaki boyutu var, siyaset tarzıyla ilgili bir boyutu var. Bize göre siyasetin en temel amacı adaleti tesis etmektir. Adalet olmadan ahlak olmaz, ahlak olmadan ise siyasetin dünyanın başına açtığı sorunlar çözülemez. Dünya birçok sorunla debeleniyor ama bunların temel kaynağı bence yönetim krizi."

"Cumhurbaşkanımız dünya çapında bir liderlik sergiliyor"

Akdoğan, kimlik siyaseti, popülizm ve bunun bir şekilde iktidara taşınmasının bugün dünyada görülen birçok sorunu beraberinde getirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni dönemde sorunları aşmak için öne çıkarmamız gereken kavramlar olarak ben adaleti, ahlakı, vicdan, ortak akıl, dayanışma, özgür düşünce, merhamet ve cesareti görüyorum. Bugün Türkiye olarak bölgesel bir liderlik sergiliyoruz. Zaman zaman dünya çapında bir liderlik sergiliyor Cumhurbaşkanımız. Türkiye içinde siyasi dengeleri değiştirdik. Statükoya, müesses nizama, derin devlete, bir şekil o yerleşik yapıya karşı protest bir karakterle, değişimci bir karakterle ortaya çıktık. Bu meydan okumalar, elbette bir sürü riskleri, tehditleri de beraberinde getirdi."

Aynı şekilde dünyada da müesses bir nizam, yerleşik kabuller, güç odakları olduğunu anlatan Akdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Onların dediğini yapmamak, haklının, mazlumun yanında durmak, garibana sahip çıkmak...Bu da bir cesaret, mücadele, büyük bir liderlik gerektiriyor. İlk başta belki aykırı görünüyorsunuz. Ama işte o rasyonel gibi görünmeyen cesur davranış, ahlaki bir yere yaslanarak hakkın, özgürlüğün, haklının yanında durduğu zaman bir takım şeyleri değiştirmeyi başlayabiliyor. Bugün dünyada bunu görüyoruz. BM'nin yapısal dönüşüme uğratılması gerektiği ihtiyacından küresel bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi güç var, buna girmeden hakkın, hakikatin yanında duran bir liderlik sergiliyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz."