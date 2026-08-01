İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri vatandaşları dolandıran suç şebekelerine yönelik dev bir operasyona imza attı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

52 Milyar Liralık Dev İşlem Hacmi

Operasyonlar neticesinde yakalanan 253 şüphelinin banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 52 milyar Türk Lirası tutarında devasa bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri çok yönlü olarak sürüyor.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı

Suç ve suçluyla mücadelenin tavizsiz devam edeceğini vurgulayan Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: