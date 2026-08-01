Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların 162'sinin orman dışında çıktığını belirten Yumaklı, "Çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık." diye konuştu.

Öte yandan Yumaklı, yangına sebebiyet vermenin ciddi cezaları olduğunu ifade ederek, önemli mesajlar verdi.

Yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından yaban hayatına kadar oradaki yaşamı yok eden, zaman zaman ormanlarla iç içe bulunan yerleşim yerlerindeki hayatı tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi, hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz."