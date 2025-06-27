Bakan Göktaş, açıklamasında, "220 bin 268 annemizin hesabına toplam doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz. Annelerimizin ve bebeklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardımı ödemeleri, çocuk sahibi olan ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi ve doğum sürecine destek olmayı amaçlıyor.

Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi ailelere, canlı doğan çocuk için yapılan nakdi destektir. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Başvuru Nereden Yapılıyor?

Doğum yardımı için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.