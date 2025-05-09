Yapılan Operasyonlar kapsamında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 99 adet sikke, 48 adet tarihi obje, 90 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 61 adet sentetik hap, 300 adet Captagon hap, 1500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bu şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Trafik Denetimleri ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Trafik timleri tarafından 10.421 araç kontrol edilerek kuralları ihlal eden 1.072 sürücüye toplam 3.688.697 TL idari para cezası uygulandı. Kontroller sırasında 127 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.

03-09 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Piazza AVM’de stant açılarak vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı ve el broşürleri dağıtıldı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 50 yaşındaki şüpheliler M.K. ve A.K. hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.