24. Dönem PMYO Sınavı Tarihi ve Aşamaları

2025 yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavı, adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamalarını kapsıyor. Başarılı olan adaylar, ilerleyen tarihlerde yapılacak Mülakat Sınavı aşamasına katılacak.

Sınav tarihleri ve merkezleri için adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinden sorgulama yapabilirler.

PMYO Giriş Belgesi Sorgulama

Sınav giriş belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Tüm duyurular ve sınav belgeleri internet üzerinden erişilebilir olacak ve tebliğ niteliği taşıyor.

Adaylar sınav merkezlerine gelirken şunlara dikkat etmelidir:

Cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya benzeri elektronik eşyalar getirmemek.

Kesici, delici aletler ve yanıcı-parlayıcı maddeler bulundurmamak.

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek tarihlerde mülakat sınavına katılacak. Bu aşamada adayların performansları değerlendirilecek ve nihai değerlendirme sonuçları açıklanacak.