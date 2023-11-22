Programa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof, Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ezgi Tekgül’ün şefliğinde Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan koronun “Benim Adım Öğretmen” şarkısını icra etmesiyle başladı.

Açılış konuşmaları için kürsüye gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Dünyada ve ülkemizde eğitimin kalitesinin artması siz öğretmenlerin gayretlerine bağlı olacak. Tüm meslek dallarındaki çalışanları yetiştirenler sizler olacaksınız. Yaşamış olduğumuz depremlerde eğitimin bir kez daha önemini acı da olsa kavradık. Liyakatli kadroların sayesinde doğal afetlerin etkileri en aza inecek. Dünyamızda yaşanan birçok sorun ve çatışma siz öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller sayesinde son bulacaktır. Bu duygular ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutlarım.” dedi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın ise “Sevgili öğrenciler çok kaliteli bir üniversitede ve çok kaliteli hocaların ellerinde yetiştiniz. Buna inanın. En içten samimiyetle bizzat bunu müşahede ediyorum. Bu vesileyle bu kadar kaliteli öğretmenlerimize emeği geçen hocalarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde maalesef ki eğitimden daha biraz daha ziyade öğretimin ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki eğitim-öğretim birbirinden ayrılmaz bütünlerdir. Geleceğe şekil verecek olanın da eğitim olduğunu şahsen düşünmekteyim. Çok ciddi fedakârlıklar gerektiren bir meslekte çalışıyorsunuz. Bu fedakârlıklarınızdan hiçbir zaman vazgeçmemeniz gerekiyor. Bilginin güç olduğu bir dönemdeyiz. Bunu unutmamamız gerekir. Bu vesileyle sizlere fedakârlıklarınıza, azminize, kararlılığınıza her zaman devam etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yetiştirdiğiniz öğrencileriniz ile birlikte en güzel gelecekler sizinle olsun.” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı ise yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin 100. yılını onurla gururla kutlamaktayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yapacak çok işimiz ve eğitim alanında üzerinde durulması lazım gelen çok önemli bir konu var. O da nesillerimizi yetiştiren, bilmediklerimizi öğreten öğretmen olgusudur. Öğretmen, nicelikle değil; nitelikle öğretmendir. Eğer 21. asırda dünyanın gözü önünde bir ay içerisinde 6 bin çocuk 4 bin kadın Gazze’de açık cezaevinde şehit ediliyorsa bu durum dünyanın eğitim konusunda geldiği çıkmazın adıdır. Eğitim sadece bilimsel, buluşsal ve bilişim olarak belli bilgilerin algılanması değil, bunları duygu ve davranış boyutuna da aktarmaktır. Maalesef dünyanın bu noktada oldukça eksik olduğunu görmekteyiz. Sevgili gençler içinde yaşadığı dünyayı iyi özümseyerek çaba ve gayretlerinizin sonucu dünyanın tüm toplumları, tüm devletleri, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarının huzur içerisinde yaşadığı nice öğretmenler gününü diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise öğretmenlik mesleğinin önemini ve değerini lise yıllarında öğretmenler günü için yazmış olduğu kompozisyonu salondakilere okuyarak anlattı.

Program, açılış konuşmalarının ardından fakülte öğrencilerinin zeybek gösterisi, şiir dinletisi, ardından sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Programda ayrıca 1. grup bilimsel dergi listesinde yer alan dergilerde yayın yapan ve TÜBİTAK A2 destek programıyla desteklenen araştırmacı ve öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

100. yıl konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Sevda Gülşah Yıldırım “Topraklarının işgaline karşı topyekün mücadele eden bir millete tarih sayfalarında ender rastlanır. Esarete ve cehalete karşı savaşmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda mevcuttur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını taçlandıracak olan siz öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım.” dedi.

Program, belge takdimleri ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Öğretmenler Günü münasebetiyle ayrıca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık ve Doç. Dr. Reyhan Ağçam ile öğrencilerden oluşan bir heyet, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım'ı makamında ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı.