Akedaş Elektirik Dağıtım A.Ş. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program düzenledi.

KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezinde düzenlenen programa çok sayıda kişi katılım sağladı.

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Akedaş Elektirik Dağıtım A.Ş. insan kaynakları müdürü Okan Hüdayioğlu 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Programda açık sahne sanat akademisi filarmoni orkestrası ve kadın korosu katılımcılara eserler seslendirdi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş’nin düzenlediği geleceği aydınlatanlar isimli özel konserin devamında çekiliş gerçekleştirildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Okan Hüdayioğlu Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada ise şunları dile getirdi.