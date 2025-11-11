Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

25 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 179 şüpheli şahsın tutuklandığını, 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konulduğunu bildirdi.

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.