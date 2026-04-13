Kariyerinin başındaydı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ebrar Mutlu, kısa süre önce hukuk eğitimini tamamlayarak meslek hayatına adım atmaya hazırlanıyordu. Avukatlık hedefiyle çalışmalarını sürdüren genç isim, disiplinli yapısı ve azmiyle tanınıyordu.

27 yaşında hayatını kaybetti

Henüz 27 yaşında olan Mutlu’nun ani vefatı, özellikle genç yaşta olması nedeniyle sevenlerini derinden etkiledi.

Hastalığı sonrası yaşamını yitirdi

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvuran Mutlu’ya yapılan kontroller sonucunda kanser teşhisi konuldu. Tedavi sürecine alınan genç hukukçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Ebrar Mutlu için Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Genç hukukçu, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.