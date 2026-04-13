Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), önemli bir eğitim programına daha ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen “Proje Geliştirme Eğitimi” yoğun ve verimli geçen iki haftalık sürecin ardından başarıyla tamamlandı.

Toplum yararını merkeze alan sosyal girişimcilik anlayışının yaygınlaştırılması ve sivil toplum kuruluşlarının proje üretme kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen programa, 12 farklı sivil toplum kuruluşundan toplam 22 temsilci katıldı. Katılımcılar, eğitim süresince hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı çalışmalarla kendi projelerini geliştirme fırsatı buldu.

Teoriden Uygulamaya Kapsamlı Eğitim Süreci

Eğitim programı kapsamında katılımcılara; sosyal girişimcilik kavramı, proje döngüsü yönetimi, proje yazım teknikleri ve başvuru süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Alanında uzman isimlerin katkı sunduğu eğitimlerde, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan tarafından sosyal girişimcilik odaklı içerikler sunulurken, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Uzmanı Kadir Demirkaynak ise proje yazma ve geliştirme süreçlerine ilişkin detaylı eğitimler verdi. Eğitimler boyunca katılımcı STK temsilcileri, kendi faaliyet alanlarına yönelik özgün proje fikirleri geliştirerek bu fikirleri somut projelere dönüştürdü.

Projeler Jüri Değerlendirmesine Sunuldu

Programın kapanış etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kapanış programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu başta olmak üzere ilgili birim temsilcileri katıldı. Etkinlikte, eğitim süresince geliştirilen projeler katılımcı sivil toplum kuruluşları tarafından jüri üyelerine sunuldu. Projeler; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sosyal etki ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendirildi. Jüri üyeleri, sunumların ardından projelere ilişkin kapsamlı geri bildirimlerde bulunarak katılımcılara yol gösterdi. Değerlendirme sürecinde ayrıca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen projelere kurumsal ortaklık ve destek sağlanması konusu da gündeme alındı. Bu kapsamda başarılı projelerin hayata geçirilmesine yönelik iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Projeler PRODES’e Sunulacak

Eğitim programı kapsamında geliştirilen projelerin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Proje Destek Programı (PRODES) kapsamında değerlendirilmek üzere sunulması planlanıyor. Bu adımın, yerel düzeyde geliştirilen projelerin ulusal ölçekte desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Katılımcılara Belgeleri Takdim Edildi

Programın sonunda eğitime katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine katılım belgeleri takdim edilirken, eğitim sürecine katkı sunan eğitmenlere de teşekkür belgeleri verildi. SOGEM öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür eğitim programlarının, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendirmesi ve sosyal etki odaklı projelerin artmasına katkı sunması hedefleniyor.