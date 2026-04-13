UNESCO’nun Türkiye’deki ilk ve tek “Edebiyat Şehri” ünvanına sahip Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebiyat kimliğini güçlendirmeye yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek edebiyatseverleri anlamlı bir söyleşi programında buluşturdu. Türkiye’nin önemli edebiyatçılarından Hüseyin Yorulmaz, TDV Kitapevi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda edebiyat tutkunlarına hitap etti.

Rahmi Eray’ın Hayatı ve Fikir Dünyası Ele Alındı

Moderatörlüğünü araştırmacı yazar Serdar Yakar’ın üstlendiği programda, Elbistanlı fikir insanı Rahmi Eray’ın hayatı, düşünce dünyası ve topluma kazandırdığı değerler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara farklı perspektifler sunulan söyleşide, Rahmi Eray’ın fikirleri ve yaşamı üzerinden millî ve manevi değerlerin önemi vurgulandı. Programda konuşan Hüseyin Yorulmaz ve Serdar Yakar, “Milliyetçilerin Ağabeyi” olarak anılan Rahmi Eray’ın özellikle genç nesillerin yetişmesindeki rolüne dikkat çekti. Ömrünü millî ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmeye adayan Eray’ın, sadece yaşadığı döneme değil, kendisinden sonraki kuşaklara da ilham verdiği ifade edildi.

Edebiyatseverler, Rahmi Eray’a Dair Farklı Bakış Açıları Kazandı

Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide, katılımcılar hem Rahmi Eray’ın fikir dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de Hüseyin Yorulmaz’ın değerlendirmeleriyle farklı bakış açıları kazandı. Edebiyatseverler, Rahmi Eray ile ilgili merak ettiklerini konuşmacılara yönelterek sorularına cevap buldu. Program sonunda Hüseyin Yorulmaz, kitaplarını okurları için imzaladı.