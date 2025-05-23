Yaygın olarak reçete edilen minosiklin adlı ilaç, genç kızın organlarının iflas etmesine neden oldu. Milyonlarca insanın sivilce ve enfeksiyon tedavisi için kullandığı bu ilaç, nadir fakat ölümcül bir sendromu tetikledi.

Minosiklin Kullandı, Birkaç Gün İçinde Hayatı Karardı

Kız kardeşinin düğünü öncesinde sivilcelerinden kurtulmak isteyen Elle Dunn, bir dermatolog tarafından reçete edilen minosiklin adlı antibiyotiği kullanmaya başladı. Ancak ilacı aldıktan sadece birkaç gün sonra çenesinde kilitlenme, ciltte yaygın döküntüler ve yüksek ateş şikayetleri baş gösterdi. 40 derece ateşle hastaneye kaldırılan Dunn, solunum yetmezliği nedeniyle cihazlara bağlı olarak hayatta kalabildi.

Doktorlar İlk Başta Teşhis Koyamadı

TikTok üzerinden yaşadıklarını paylaşan Dunn, doktorların ilk etapta neyle karşı karşıya olduklarını anlayamadığını belirtti. Başlangıçta Parvovirüs teşhisi konulan genç kadının durumu, semptomların ağırlaşmasıyla daha karmaşık bir hal aldı.

Hayatını Bir Tıp Öğrencisi Kurtardı: DReSS Sendromu Teşhis Edildi

Elle Dunn’ın gerçek teşhisi, yalnızca bir tıp öğrencisinin dikkati sayesinde konuldu. Dunn’ın yaşadığı sağlık krizinin sebebinin DReSS Sendromu olduğu anlaşıldı. DReSS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms), özellikle antibiyotikler gibi ilaçlara karşı ciddi alerjik reaksiyonlarla ortaya çıkan nadiren görülen ama ölümcül olabilen bir hastalık.

Belirtileri arasında:

Tüm vücutta döküntü

Yüksek ateş

Lenf bezlerinde şişlik

Beyaz kan hücrelerinde artış

İç organ hasarları

yer alıyor.

Her Yıl 1 Milyon Kişiye Reçete Ediliyor

Minosiklin, ABD’de her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye reçete ediliyor. Genellikle akne (sivilce), zatürre ve bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılıyor. Ancak bu olay, yaygın antibiyotiklerin nadir görülen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gösteriyor.

Uzmanlardan Uyarı: Yan Etkileri Ciddiye Alın

Uzmanlar, özellikle antibiyotik kullanımı sırasında gelişen olağandışı belirtilerin gecikmeden bir uzmana bildirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. DReSS gibi tehlikeli sendromların genetik yatkınlık ve bağışıklık sistemi tepkisiyle tetiklenebileceği belirtiliyor.