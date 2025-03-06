Yerlikaya, 28 ilde, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyon kapsamında, 250 milyon lira değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konulduğunu, operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.