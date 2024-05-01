Yıl başından bu yana 3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye uygulamalı eğitim verildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde acil müdahale uygulaması olan 'Heimlich' manevrası öğretimi hızlandırıldı.

Bu yılın başından itibaren eğitim seminerleri düzenlenirken, 3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye de bire bir uygulama gösterilip, eğitim almaları sağlandı. Kentte son olarak geçen haftalarda Hafız Demiralay İlkokulu'nda nefes borusuna şeker kaçan öğrenci, öğretmen Özlem Kara'nın uyguladığı 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.

İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Şahide Yılmaz Bardakcı, ilk yardım eğitiminin önemini vurgularken, "Bakanlığımızın çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla başlatmış olduğu ilk yardım eğitimleri, merkezlerimiz tarafından yürütülmektedir. En son ilimizde Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencimiz, soluk yoluna kaçan şekerin solunumunu tıkaması sonucu nefes alamaması sebebiyle Özlem Kara Hocamız tarafından buradan aldığı eğitim sayesinde bilinçli şekilde 'Heimlich' manevrası uygulanarak kurtarılmıştı" dedi.

Kentte bu yılın başından itibaren 100'den fazla eğitim ve seminer düzenlendiğini belirten Bardakcı, 3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye ulaşıldığını söyledi.

"Belgeleri 3 yıl geçerli, sonra tekrar eğitim alıyorlar"

Eğitim ve seminerlerde öğretilen ilk yardım uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Bardakçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz burada birçok uygulama yaparak, öğretmenlerimize hem uygulamalı hem de teorik eğitim vererek bu becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Eğitim merkezimiz, öğretmenlere 2 günlük, 16 saat uygulamalı ve teorik eğitim veriyor. Aynı zamanda eğitmen arkadaşlarımız, okullarımıza giderek öğrencilerimize ve velilerimize 2 saatlik ilk yardım farkındalık seminerleri düzenliyor. Orada da aynı şekilde hem öğretmen eğitimlerimizde temel yaşam desteği, olay yerinin değerlendirilmesi, kırık-çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamaları, kanamalarda yapılan ilk yardım uygulamaları, boğulmalarda yapılan ilk yardım uygulamaları, göze, kulağa ve burna yabancı cisim kaçmasında yapılan uygulamalar, bilinç bozukluklarında yapılan uygulamalar yani yaklaşık 15 başlık altında birçok uygulama hakkında öğretmenlerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Öğretmenlerimizin aldığı eğitim sonrasında bu belgeleri 3 yıl geçerli oluyor. 3 yıl sonra tekrar öğretmenlerimizi güncelleme eğitimine alıp, bilgilerini yenileyip, yeniden değişen bilgiler varsa da onları da konulara ekliyoruz."