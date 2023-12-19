Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, organize suç örgütünün elebaşı Thomas Josef Konrad'ın Antalya Alanya’da yakalandığı öğrenildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Çin’de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı Jinking Peng'in İstanbul Fatih’te yakalandığı belirlendi.

Acil yakalama mesajı aranan organize suç örgütü elebaşı Daniel Alexander Muller'in de İstanbul Beyoğlu’nda yakalandığı bilgisi paylaşıldı.