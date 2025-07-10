Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Uludaz Mahallesi'nde, iddiaya göre üç yıl önce yaşanan bir kız kaçırma meselesi, dün gece trajik bir cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, her ikisi de birbirinin eniştesi olan İ.Ü. (25) ve S.K. (32) arasında kız kaçırma nedeniyle süregelen bir husumet bulunuyordu.

Akşam saatlerinde Uludaz Mahallesi'nde karşılaşan İ.Ü. ve S.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında S.K., yanında taşıdığı silahla İ.Ü.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla İ.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerinin duyulması üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet zanlısı S.K.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.