Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti.

Türk ordusunun kararlı mücadelesiyle kazanılan bu zafer, Anadolu’nun işgalden kurtuluşunu müjdeledi ve Cumhuriyet’in kurulmasına giden yolu açtı. Afyon Kocatepe’den başlayan büyük harekât, sadece askeri bir başarı değil; milletin birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin en güçlü simgesi oldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle taçlanan zafer, 30 Ağustos 1922’de Türk milletine bağımsızlığını yeniden kazandırdı. Türk tarihi açısından dönüm noktası olan bu büyük gün, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen mücadelenin tüm dünyaya örnek gösterilen bir zaferi olarak hafızalara kazındı.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda büyük bir coşkuyla kutlanan bu eşsiz kahramanlık destanı, Türk milletinin azim ve kararlılığını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.