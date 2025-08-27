30 Ağustos 2025 Hangi Güne Denk Geliyor?
2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Bu tarih resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları için tatil günü olacak.
29 Ağustos Yarım Gün Mü?
29 Ağustos tarihi yarım gün tatil değildir. Yalnızca dini bayramların arefe günleri yarım gün resmi tatil sayılır. Bu nedenle 29 Ağustos Cuma günü kamu kurumları, bankalar ve özel sektör normal mesai saatleriyle çalışmaya devam edecek.
Hangi Günler Resmi Tatil?
Türkiye’de resmi tatiller şunlardır:
-
1 Ocak – Yılbaşı
-
23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
-
1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
-
19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
-
15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
-
30 Ağustos – Zafer Bayramı
-
29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
-
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri
Resmi Tatilde Kapalı Olan Yerler
Resmi tatil günlerinde memurlar izinli sayıldığından bazı kurum ve işletmeler kapalı olur. Açık/kapalı durumları şöyle:
-
✅ Açık: Hastane acil servisleri, nöbetçi eczaneler, nöbetçi noterler
-
❌ Kapalı: Okullar, üniversiteler, aile sağlığı merkezleri, belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, noterler (nöbetçiler hariç), bankalar, PTT şubeleri