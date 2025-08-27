30 Ağustos 2025 Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Bu tarih resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları için tatil günü olacak.

29 Ağustos Yarım Gün Mü?

29 Ağustos tarihi yarım gün tatil değildir. Yalnızca dini bayramların arefe günleri yarım gün resmi tatil sayılır. Bu nedenle 29 Ağustos Cuma günü kamu kurumları, bankalar ve özel sektör normal mesai saatleriyle çalışmaya devam edecek.

Hangi Günler Resmi Tatil?

Türkiye’de resmi tatiller şunlardır:

1 Ocak – Yılbaşı

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos – Zafer Bayramı

29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri

Resmi Tatilde Kapalı Olan Yerler

Resmi tatil günlerinde memurlar izinli sayıldığından bazı kurum ve işletmeler kapalı olur. Açık/kapalı durumları şöyle: