Adıyaman’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen toplam 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Sınır dışı edilecekler

İHA’nın haberine göre; yakalanan şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.