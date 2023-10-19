Giresun’un Bulancak ilçesi Hisarkaya köyü nüfusuna kayıtlı 52 yaşındaki Kumral Bodur, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa pembe kimlik ile kadın olarak kaydedildi.

İsminden dolayı kayıt sırasında hata yaşayan Bodur, kadın kimliği nedeniyle askere gidemedi, çocuklarını nüfusuna kaydedemedi ve çalışma hayatı boyunca sigorta yaptıramadı.

Verdiği hukuk mücadelesinde 15 hakim, 19 savcı değişmesine rağmen kimliğini değiştiremeyen Bodur, bir hatanın bir ömre mal olduğunu söyledi.

İsminden dolayı nüfus müdürünün hata yaptığını ifade eden Bodur, “Eskiden nüfus müdürleri köylere gider kayıt yapar, nüfusa geçirirmiş. İlkokula başlayacağım zamanlarda köye gelen nüfus görevlisine babam çocukların ismini ve yaşlarını söyleyerek kaydettirmiş. Kardeşlerimin kimliklerini dağıtırken 6 tane erkek kardeşimin kimliği mavi benimki pembe çıkıyor. Okula gittiğimde kimliğimi gören öğretmenim bana 'Senin kimliğin kız olarak kayda geçmiş, babana söyle erkek kimliği ile değişsin' dedi. Babam da öğretmene 'Okul bitsin kendi değiştirir' dedi. Ondan sonra da benim hukuk mücadelem başlamış oldu." dedi.

ÇOCUKLARINI KARDEŞİNİN NÜFUSUNA KAYDETTİRDİ

Bodur, nüfusta kadın göründüğü için yaşadığı bir çok sorundan birinin de evlilik olduğunu anlattı.

“Bir tarafta hukuk mücadelemiz devam ederken, diğer tarafta yaşımız da gelip geçiyordu. Bu süre içerisinde 3 defa evlilik yaptım." diyen Bodur, "Hiç birisini kadın göründüğüm için nüfusuma kaydedemedim. Dini nikahla evlendik. Bu evliliklerden de 4 çocuğum oldu. Ancak resmi nikah yapamadığım için çocuklarımızı da üzerimize kaydedemedik." ifadelerini kullandı.

Eşinin de kendisinin de sistemde kadın göründüğünü dile getiren Bodur, "Böyle olunca çareyi çocuklarımı kardeşimin üzerine yazdırmakta bulduk. Şimdi bu çocuklarımı üzerime almak istiyorum ama mahkemeye gitmekten korkuyorum. Çünkü çocuklar 18 yaşından küçük olduğu için çocukların benim olduğunu ispatlamak için bir sürü DNA testi gibi mevzuatlar, kanıtlarla uzayıp gidecek. Ama 18 yaşına geldiklerinde kendi beyanları esas alınarak benim nüfusuma geçmeleri kolay olacak.” şeklinde konuştu.

"38 YILLIK HASRETİM SONA ERDİ"

38 yıl boyunca verdiği kimlik mücadelesinin 3 günde hallolduğunu ifade eden Bodur, “Bitlis’te inşaat işinde çalışırken şirket tarafından sigorta yapılacağı sırada benim kadın kimliğinde olduğum anlaşıldı. Ben ise kardeşimin kimliğinin fotokopisiyle gezdiğimi anlattım. Bu durumu inşaatla bir ilgisi olduğunu düşündüğüm AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e ileteceklerini söylediler ve benden TC kimlik numaramı aldılar. 3 gün sonra beni aradılar. 'Nüfus müdürlüğüne gidip, kimliğini değiştirebilirsin' denildi. 38 yıllık hasretim o gün sona erdi." dedi.

Bodur ayrıca, kimliğini alır almaz ilk işinin askere gitmek olduğunu söyledi.

"Çocuğumun askerlik çağı geldi fakat ben askere gidemiyordum. Erkek kimliğimi aldıktan sonra asker kaçağıyım diyerek geçen yıl askerlik şubesine gidip 'Ben askere gitmek istiyorum' dedim." diye konuşan Bodur, şöyle devam etti:

"Askerlik şubesi beni Manisa Batıkışla'da askerlik yapmaya gönderdi. Oraya büyük bir heyecanla gittim. Askerliğe başladım fakat askerler hep bana bakıyordu, 'Kim bu yaşlı adam' diye konuşuyorlardı. Orada 26 gün sonra hava değişimine gönderdiler. Hava değişim süresi bitip tekrar gitmek istediğimde ise, heyete sevk ettiler ve tekrara askere almadılar. Aradan bir süre geçtikten sonra da 'Asker kaçağı' diye eve kağıt geldi. Ben de askerlik şubesine gidip teskeremi gösterdim. Belli ki benim erkek kimliğim resmi kurum ve kuruluşların kayıtlarına yeni yeni geçiyor."