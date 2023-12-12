İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonuyla ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 257 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Eş zamanlı olarak 37 ilde "Kafes-18 Operasyonu" düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.