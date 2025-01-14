Ankara'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Çubuk-Ankara yolu üzerinde seyreden 2 minibüs ile işçi taşıyan 2 otobüs, henüz bilinmeyen sebeplerle Güldarpı mevkiinde çarpıştı.

33 YARALI

2 minibüs ile işçi taşıyan 2 otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.