Bayraktar Kızılelma'nın Üretim Prototipi İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı Bayraktar Kızılelma'nın Üretim Prototipi İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu