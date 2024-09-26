Düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu