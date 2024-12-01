Yerlikaya, operasyonların İstanbul, Samsun, Giresun ve Antalya illerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda 29 şüphelinin tutuklandığını, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, kesici ve delici aletler, uyuşturucu maddeler ile yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Yerlikaya, organize suç örgütlerinin nefesinin kesildiğini ve suçla mücadelede durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.