Beton Zemine Çakıldı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 5 katlı bir apartmanın 4. katında yaşayan Z.Y. (14), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden beton zemine düştü.

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Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Durumu Ağır

Doktorlardan alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Z.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.