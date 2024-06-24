Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan Çağrı Hekimoğlu (14), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hekimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi