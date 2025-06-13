Uraloğlu, İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik tüm uçuşların 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar iptal edildiğini duyurdu.

İsrail, İran’a hava saldırısı başlattı – Hava sahaları kapatıldı

13 Haziran 2025 sabah erken saatlerde İsrail'in İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları, Orta Doğu hava sahasında kriz yarattı. Saldırı sonrası bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle İran, İsrail, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Tahran, Bağdat ve Tel Aviv hava sahaları NOTAM ile kapalı

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Yayınlanan NOTAM’lar (Havacılara Bildiri) doğrultusunda Tahran, Bağdat ve İsrail hava sahaları da dahil olmak üzere riskli bölgelerden geçişler durdurulmuştur.”

THY başta olmak üzere tüm havayolları seferleri durdurdu

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve havayolu firmalarının kriz yönetimi sürecinde hızlıca aksiyon aldığını belirterek, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm ilgili havayolu firmalarının İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e düzenlenen seferlerini 16 Haziran 2025’e kadar askıya aldığını açıkladı.

Yolcu ve mürettebat için öncelikli güvenlik

Bakan Uraloğlu, yolcu ve personel güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

“Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Uçuş rotaları yeniden planlanmış, kriz masası çalışmaları devam etmektedir.”

Gelişmelere göre yeni kararlar alınacak

Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bölgedeki gelişmeleri anlık takip ediyor. Uçuşların yeniden başlaması için güvenlik koşullarının sağlanması beklenecek.