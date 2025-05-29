Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, yürekleri dağladı. İddiaya göre 4 yaşındaki Enes Çelebi, ailesiyle birlikte katıldığı bir nişan töreni sırasında, park halindeki kamyonetin kasasına tırmanmak istedi. İlk anda dengesini kaybedip düşerek yaralandığı sanılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gerçek, Jandarma Soruşturmasıyla Ortaya Çıktı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kamyonetin lastik ve kaput kısmında kan izlerine rastladı. Yapılan araştırma sonucunda, Enes’in düşmediği, akrabası Mustafa Ö. (37) tarafından geri manevra yapılırken kamyonetin altında kaldığı tespit edildi.

Şüpheli Suçunu Kabul Etti

Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde geri manevra sırasında Enes’i fark etmediğini ve aracıyla çarptığını kabul etti. Gözaltındaki işlemleri devam eden şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aile Yasa Boğuldu

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes’in ani ölümü, hem ailesini hem de mahalleyi yasa boğdu. Acılı aileye taziye mesajları yağarken, olayın ihmal boyutunun da detaylı olarak inceleneceği öğrenildi.