İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-22” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
“Kalkan-22” operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 37'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Operasyonlar sonucu suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)