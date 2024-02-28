Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-13” operasyonlarında, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik "Kalkan-13" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İran üzerinden düzensiz göçmenleri Türkiye'ye sokmaya çalışan, hesap incelemelerinde 10 milyon liranın üzerine hesap hareketliliği tespit edildiği öğrenildi.

Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve simkart ile çok miktarda dövize el konuldu.