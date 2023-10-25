Kastamonu'da korku dolu anlar yaşandı.

Saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yağcılar köyünden dumanlar yükselmeye başladı.

Nedeninin ise elektrik tellerindeki kısa devreden kaynaklandığı öğrenildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak evlere sıçradı. Köylüler evlerden uzaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



5 saatlik çabayla kontrol altına alındı

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra civar il ve ilçelerden getirilen iş makineleriyle müdahale edildi.

Evlerde büyük hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.

Belediye Başkanı Kavaklıgil: "Tek temennimiz can kaybının olmaması"

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, saat 15.30 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin süratle yangına müdahale ettiğini anlatan Kavaklıgil, yangınla mücadeleye Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Çorum ve Çankırı'dan itfaiye ekiplerinin destek verdiğini kaydetti.

Yangının devam etmesi nedeniyle henüz yanan ev sayısını netleştiremediklerini dile getiren Kavaklıgil, "20 ile 30 arasında evimiz maalesef kullanılamaz hale geldi. İnsani anlamda can kaybı tespiti gerçekleşmedi ama maalesef hayvan teleflerinin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğünden havadan müdahale için destek talep ettiklerini aktaran Kavaklıgil,

Tek temennimiz can kaybının olmaması. Tosya'da en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Daha fazla eve sıçramaması için orman ve belediye teşkilatlarımız cansiparane müdahale ediyor. Rabb'im daha beterinden korusun. Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Osman Namlı da yangının nereden çıktığının henüz tespit edilemediğini söyledi.

Namlı, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını, ilk tespitlere göre 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.