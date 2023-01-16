"49" filmi için geri sayım başladı...

Aksiyon türündeki filmin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldı, yönetmenliğini ise Hakan İnan yaptı.

Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatan filmin konusu kısaca şöyle: "11 Haziran 2014'te binlerce kişilik DEAŞ örgütü, Irak'ın Musul kentine saldırır. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, Musul DEAŞ'ın eline geçer. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edilir ve 49 personel rehin alınır."



Film, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor. Filmin yapımını CNP Film, yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat üstlendi.