Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında; 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin video da paylaştı.

Operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda paraya el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.