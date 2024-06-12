Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında; 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin video da paylaştı.
Operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda paraya el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)