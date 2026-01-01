ASKİ, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün giderek arttığını duyurdu. Bu durumun bazı bölgelerde zaman zaman su basıncında düşüşlere ve geçici su kesintilerine yol açabildiği belirtildi.

Açıklamada, Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’ın bazı mahalle ve caddelerinde planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Buna göre su kesintisinin, Kahramankazan’da bugün saat 17.30’a kadar, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’da ise 23.55’e kadar devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Polatlı’da da bir dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Esentepe ve Şentepe mahallelerinin bir bölümünde saat 16.00’ya kadar su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

ASKİ yetkilileri, vatandaşların tedbirli olmalarını isterken, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden kademeli olarak verileceğini bildirdi.