Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Canlı Hayvan Borsası’nın 2 Ocak Cuma günü hizmete kapalı olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Onikişubat Malik Ejder Mahallesi’nde bulunan Canlı Hayvan Borsası’nın olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü hizmete kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ve esnafın can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıkların dikkate alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda alınan tedbir doğrultusunda, Canlı Hayvan Borsası’nda yapılması planlanan tüm işlemlerin 2 Ocak Cuma günü gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.