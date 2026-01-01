Karın ağırlığıyla zarar gören ağaç dallarının oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla ekipler sahada yoğun mesai harcıyor.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle şehir merkezinde kar yağışı neticesinde kırılan ağaç dallarını titizlikle toplayarak yaya ve araç güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Parklar, bahçeler, refüjler, kaldırımlar ve ana arterler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan çalışmalarla olası kazaların engellenmesi hedefleniyor.

Ekipler, kırılan dalları kontrollü bir şekilde kaldırarak hem çevre güvenliğini sağlıyor hem de şehir estetiğinin korunmasına katkı sunuyor. Çalışmalar kapsamında zarar gören alanlarda gerekli temizlik ve düzenleme işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.