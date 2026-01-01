Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ekipler, gece gündüz sahada görev yapıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde başta ana arterler olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla yolların ulaşıma açık kalması için titizlikle çalışma gerçekleştiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı solisyon uygulamalarıyla önleyici tedbirler alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü müddetçe tüm ekiplerin sahada olmaya devam edeceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm imkânlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz, 7/24 esasına göre görev başında olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.