Kahramanmaraş’ta şehir genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışına karşı sokak hayvanları için harekete geçildi. Olumsuz hava koşullarından etkilenen can dostların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.

Sokak Hayvani Besleme 2

Bu kapsamda Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu şehrin muhtelif noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen alanlara düzenli olarak mama bırakılıyor.

Sokak Hayvani Besleme 3

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, besleme noktalarına yeterli miktarda mama ulaştırmanın yanı sıra sahadaki hayvanların genel sağlık durumunu da kontrol ediyor. Çalışmaların, hava şartlarının sertleştiği günlerde aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.

Sokak Hayvani Besleme 4

Yürütülen bu çalışmalarla birlikte, soğuk hava ve kar yağışının sokak hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.