Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, binlerce edebiyatseverin katılımıyla dolu dolu geçen 9 günün ardından görkemli bir final programıyla sona erdi. 19 Nisan’da başlayan ve şehri adeta kültür ve sanatla buluşturan etkinlikler dizisi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış programı ile taçlandırıldı. Sunuculuğunu ünlü sanatçı Okan Bayülgen’in üstlendiği geceye; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şehir protokolü, çok sayıda şair, yazar, fikir insanı ve yüzlerce kültür sanat tutkunu katıldı.

Okan Bayülgen, Edebi Ziyafet Sundu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasındaki köklü yerini anlatan kısa bir film gösterimi yapıldı. Okan Bayülgen’in sunumu ve seslendirdiği şiirlerle geceye renk kattı.

“Kahramanmaraş, Edebiyatın Dönüştürücü Gücünü Ortaya Koydu”

5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programı yalnızca bir kapanış değil, yeni başlangıçların habercisi olarak gördüklerini belirtti. Başkan Görgel, “Bir haftayı aşkın süredir süren edebiyat yürüyüşümüzde genç kalemlere ilham vermeye çalıştık. Panel, konferans ve söyleşilerimizde bu toprakların kadim sesi yankılandı. Kahramanmaraş, bir kez daha edebiyatın dönüştürücü gücünü ortaya koydu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den gönderdiğimiz dosyamızla, Kahramanmaraş’ın ‘ilk tescilli edebiyat şehri’ olma yolunda önemli bir adım attık. Bu gurur, şiir defterini cebinde taşıyan her bir Kahramanmaraşlının hakkıdır” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’taki Organizasyonun Bir Benzeri Daha Yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da konuşmasında Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasındaki özel yerine vurgu yaptı. Yayman, “Kahramanmaraş, Necip Fazıl Kısakürek’ten Cahit Zarifoğlu’na, Erdem Bayazıt’tan Abdurrahim Karakoç’a uzanan zengin bir kültürel mirasa sahip. Kültür ve sanat alanında böylesine sürdürülebilir bir organizasyonun başka bir örneği yok. 6 Şubat depremlerinin yaralarını edebiyatla, şiirle sarıyoruz. Kalem, sadece yazmak için değil, yaraları sarmak için de vardır. Bunu Kahramanmaraş’ta bir kez daha görüyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş, Anadolu’nun Edebiyat ve Şiir Başkenti”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise, Kahramanmaraş’ın Anadolu’nun edebiyat ve şiir başkenti olduğunu vurguladı. Yazgı, “Bu topraklar, Yedi Güzel Adam’ın yetiştiği, çocukların ruhunu özgürlük ve irfan aşkıyla yoğuran manevi bir kale olmuştur. Şairlerimizin ve yazarlarımızın buradan aldıkları ilhamla sadece kendi çağlarını değil, gelecek nesilleri de aydınlattıklarını görmekten onur duyuyoruz” cümlelerini kaydetti.

Edebiyatın Ustalarına Onur Ödülleri

Protokol konuşmalarının ardından, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. “Şiir” kategorisinde Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, “Öykü” kategorisinde Mukadder Gemici, “Roman” kategorisinde Sadık Yalsızuçanlar, “Çocuk Edebiyatı” kategorisinde Özkan Öze, “Araştırma – İnceleme Yazısı” kategorisinde Alev Erkilet ve “Yaşam Boyu Başarı” kategorisinde Sinan Genim ödüle layık görülürken “Jüri Özel Ödülü” Ali Avgın’a verildi.

İncesaz’dan Müzikal Ziyafet

Gecenin finalinde ise sahneye Türk müziğinin özgün ve sevilen gruplarından İncesaz çıktı. Geleneksel Türk müziği ile modern tınıları ustaca harmanlayan grup, kendine özgü tarzlarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzikal şölen yaşattı. Salonu dolduran edebiyat ve sanatseverler, İncesaz’ın naif ve zarif melodileri eşliğinde adeta başka bir zamana yolculuk yaptı. Grup, aşkı, hüznü ve Anadolu’nun derin duygularını anlatan birçok özel parçayı Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Her şarkının ardından yoğun alkış alan İncesaz, sahnedeki sıcak performansları ve içten yorumlarıyla geceye damgasını vurdu. Müzikal performans sırasında dinleyiciler, kimi zaman şarkılara eşlik etti, kimi zaman ise sadece gözlerini kapatarak müziğin ruhuna kendilerini bıraktı. Şiir ve edebiyatla dolu bir haftanın ardından İncesaz’ın dokunaklı melodileri adeta etkinliğin duygusal finalini oluşturdu. Böylece 5. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, hem edebiyat hem de müziğin büyüsüyle hafızalara kazınacak bir şekilde sona erdi.